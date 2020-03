En nuestro país viven hoy tres especies de tucu tucu: Ctenomys rionegrensis (confinado a una pequeña región de Río Negro), Ctenomys pearsoni (que habita en la costa y sur del río Negro y que es un tucu tucu solitario agresivo con sus congéneres salvo en la época de apareamiento) y Ctenomys torquatus (que se encuentra al norte del Río Negro y en Treinta y Tres).

Sin embargo, en breve una de estas especies podría desaparecer, no sólo de nuestro país, sino de la faz de la tierra. Y no se debe a una extinción, sino a un clásico lío de taxonomía, es decir, de cómo se catalogan y nombran a las especies.

“Hay una cuestión que tenemos que resolver y creo que estamos cerca. La primer especie del género de los tucu tucu que se describió fue Ctenomys brasiliensis. El ejemplar tipo está depositado en el Museo de Historia Natural de París. Su vaucher dice que fue recolectado en 1828 en la región de Las Minas, en Brasil. Siempre se pensó que hacía referencia a la región de Minas Gerais, pero en 2012 un grupo de brasileños publica que en esa zona no habría tucu tucu. Hacen una comparación del cráneo depositado en el Museo de París con el de otras especies de la región y lo que les da es que este C. brasiliensis se parece a C. torquatus o a C. pearsoni”.

Los investigadores brasileños afirman que necesitan más datos para determinar de cuál de estas dos especies de tucu tucu sería el cráneo del museo de París. Si eso fuera así, se trataría de un caso de sinonimia, es decir, C. brasiliensis sería un nombre sinónimo o bien de C. torquatus o a C. pearsoni. Y en este caso, se establece que el nombre más antiguo es que la ciencia debe adoptar. Por tanto, uno de los tucu tucu de nuestro país tiene los días contados: tarde o temprano C. torquatus o a C. pearsoni pasará a ser C. brasiliensis.

“Ellos proponen es que cuando Henri Blainville recolectó el ejemplar, en 1828, no estaba claro si nuestro territorio pertenecía a Brasil o era un territorio independiente. A Blainville le dijeron que estaba en Brasil, por lo que el puso en la etiqueta del animal ‘Brasil, región de Las Minas’. Sostienen que es probable que en realidad fuera la región de Minas, en Uruguay, o sea en Lavalleja. Nosotros colectamos animales de ese lugar y tenemos certeza de que pertenecen a la especie C. pearsoni, de eso no tenemos dudas. Los que nos queda hacer es conseguir alguna muestra de piel o hueso del holotipo del museo de París, hacer el análisis molecular y corroborar así si a nivel genético es realmente C. pearsoni o no”.

De ser así, C. pearsoni dejaría de ser usado, ya que fue descrito en 1970 por Enrique Lessa y Langguth, y nuestro país pasaría a ser habitado por C. rionegrensis, C. torquatus y, por paradójico que sea, un tucu tucu que remite a Brasil (C. brasiliensis) pero que en realidad fue colectado cerca de Minas, Lavalleja.

Esto a Tomasco no le preocupa, al contrario: “Es todo un orgullo para Uruguay ser el país que tiene la especie tipo del primer tucu tucu, la especie con la que se describió el género. Es un animal emblemático de Sudamérica”.