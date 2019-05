Colectivo argentino El gato y la caja presenta en Uruguay su libro "Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad"

Definir al colectivo que lleva adelante el proyecto El gato y la caja no es sencillo, ya que los propios protagonistas dicen que en los más de tres años que llevan trabajando aún no tienen claro cómo hacerlo. Sin embargo, a veces las cosas son más sencillas para quien las mira desde cierta distancia, y si tomamos su propósito declarado de que “el Gato es una voluntad, una urgencia y una necesidad de compartir la ciencia como forma de mirar y de verla colarse en tantos espacios como sea posible”, podríamos decir que es un colectivo de científicos, comunicadores y diseñadores que, hoy por hoy, están construyendo una de las movidas más atractivas de la divulgación científica –pero no sólo eso– en español. Y el “no sólo eso” es importante: sus divulgación de la ciencia está orientada por la ética –en la que el trabajo colaborativo o el financiamiento de parte de su comunidad son parte integral– y la motivación manifiesta de contribuir, ciencia mediante, a una mejor sociedad.

Buscando divulgar para levantar el nivel de la discusión, han editado varios libros, entre de los que se destaca Un libro sobre drogas, que, al tiempo que comparte investigación y conocimiento sobre las sustancias psicoactivas, derriba mitos y brinda insumos para políticas más sensatas y un uso informado de las sustancias (ver nota con un de los autores en ladiaria.com.uy/articulo/2018/4/colisionadores-de-conciencia). En su nuevo libro, Pensar con otros, que estarán presentando en Montevideo, el colectivo arremete contra la posverdad, a la que califican de epidemia.

Agenda El Laboratorio de Comunicación Científica comienza hoy jueves 9 y tiene actividades mañana, el 17, 24 y 31 de mayo en el Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de Mayo 520) y se propone hacer “aportes desde la comunicación para la popularización de la ciencia y la promoción de una cultura de la innovación como fuente de desarrollo sostenible”.

“Necesitamos que la verdad tenga valor. Que los datos, las fuentes, la opinión de los expertos y las construcciones argumentales importan es un principio que debería atravesar cualquier discusión, cotidiana o dentro del campo de la política” dicen en su página. “Este libro propone un viaje introspectivo sobre la forma en la que vemos y analizamos el mundo, y a través de ese recorrido una oportunidad de empezar a restaurar los vínculos que la posverdad nos robó”, agregan pero, dado que El gato y la caja es un ejemplo de divulgación + acción (¿podemos bautizar esto como I+A en complemento del trillado I+D?), el asunto va mucho más allá. “No alcanza con ocuparnos de lo individual o lo cercano: necesitamos conectar con nuestros tomadores de decisiones y formadores de opinión. Es importante que ellos también reconozcan y participen en frenar esta epidemia. Que queremos que mejore la calidad del debate” dicen, y por eso lanzaron una campaña en la que, por cada diez ejemplares vendidos del libro, le entregarían uno a los legisladores, pudiendo incluso los compradores elegir a quién iría el ejemplar. En su página web puede consultarse la lista de legisladores argentinos a los que se les envió o enviará el libro y, dado cómo están las cosas por esta orilla, no estaría nada mal soñar con que los compradores de Uruguay pudieran hacerles llegar ejemplares también a sus legisladores.

Como dice la autora del libro, Guadalupe Nogués, para la pandemia de la posverdad “el mejor antídoto que se nos ocurrió es una bomba de comunicación orientada por la empatía y alimentada por evidencia”. El libro se presenta hoy a las 15.00 en el Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de Mayo 520). Asistir es una forma de ayudar en esta campaña de vacunación, porque como dice el colectivo, “la posverdad la hacemos entre todos y la deshacemos juntos. Hablar de ella es vacunar”.

Carta que reciben los legisladores argentinos junto a su copia de "Pensar con otros" Estimada/o representante:



Escribimos, primero, desde la profunda convicción de que estrechar la relación entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones tiene siempre una repercusión muy positiva en la calidad de nuestra democracia.



Valoramos mucho la forma en la que recientes discusiones han hecho que la atención pública se enfocara en los espacios en los que las decisiones se conversan y se convierten en acciones concretas a través de la voluntad legislativa. Nos renueva la esperanza en el proceso democrático ver que esas decisiones ocurren en el Congreso a la vez que son tema de discusión para toda la sociedad.



Sin embargo, vemos con preocupación cómo la posverdad se cuela en muchos de esos intercambios, distorsionando u ocultando hechos, priorizando las creencias y las emociones, generando fisuras en el diálogo que imposibilitan la construcción de consensos o, inclusive, de comunicación significativa entre los defensores de diferentes posturas. Como equipo, colectivo de creadores y comunidad que consideran necesario el desarrollo de políticas públicas informadas por evidencias que apunten a mejorar de la vida de las personas, queremos no sólo contribuir a mejorar la calidad del debate sino también hacerles saber de manera explícita que creemos necesaria esa mejora.



Con este objetivo, diseñamos y desarrollamos Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, libro escrito por la Dra. Guadalupe Nogués. Como comunidad, nuestro deseo fue el de hacerle llegar a cada representante una copia de este libro para que internalice su contenido, lo consulte, use y, también, lo disfrute. El mismo fue desarrollado por un equipo de científicos, comunicadores, filósofos y diseñadores y producido gracias a más de 3.000 personas que, durante una campaña de financiamiento colectivo, decidieron apoyar no sólo la producción de la obra para ellos mismos, sino también la compra de este ejemplar que le entregamos.



Nuestro propósito es iniciar y profundizar una conversación entre nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, y ustedes, nuestros legisladores. Esperamos que esto sea de su interés y nos permita iniciar una conversación.



Muchas gracias.



Saludamos a usted atentamente.

