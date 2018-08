Alivio de la planta

Una reciente investigación realizada en conjunto por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) y de la Universidad de Bath (Inglaterra) arroja luz sobre un mecanismo biológico que podría explicar por qué algunos usuarios de marihuana han informado sobre los efectos beneficiosos del cannabis en las afecciones inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Los investigadores observaron que los endocannabinoides, moléculas similares a los cannabinoides pero creadas por nuestro propio organismo, ayudan a controlar y prevenir la inflamación intestinal en ratones.

Los hallazgos, que fueron presentados en la última edición del Journal of Clinical Investigation, podrían dar pistas para el desarrollo de medicamentos y tratamientos para los trastornos intestinales, que afectan a millones de personas en todo el mundo y que se producen cuando las defensas inmunes del cuerpo atacan por error el revestimiento del intestino.

“Ha habido mucha evidencia anecdótica sobre los beneficios de la marihuana medicinal, pero no ha habido mucha ciencia que la respalde”, afirmó Beth McCormick, una de las autoras del estudio y profesora de microbiología y sistemas fisiológicos en la Universidad de Massachusetts. “Por primera vez, comprendemos las moléculas involucradas en el proceso y cómo los endocannabinoides y los cannabinoides controlan la inflamación. Esto brinda a los investigadores clínicos un nuevo objetivo farmacológico para explorar en el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades inflamatorias del intestino y quizás también otras enfermedades”, agregó en el comunicado de prensa. Los investigadores descubrieron que la inflamación intestinal está regulada por dos procesos. El primero, identificado en trabajos previos, promueve una respuesta inmune agresiva en el intestino, que destruye los patógenos peligrosos pero también puede dañar su revestimiento cuando las células inmunes atacan indiscriminadamente. La segunda, descrita por primera vez en este artículo, desactiva la respuesta inflamatoria por medio de moléculas especiales transportadas a través de las células epiteliales que recubren el intestino por el mismo proceso ya conocido para eliminar las toxinas. Fundamentalmente, esta respuesta requiere una molécula producida naturalmente, un endocannabinoide, que es muy similar a las moléculas de cannabinoides que se encuentran en la marihuana.

