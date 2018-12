Einstein para todos

El reconocido y premiado físico y divulgador argentino José Edelstein, coautor junto con el chileno Andrés Gomberoff del libro Einstein para perplejos. Materia, energía, luz, espacio y tiempo, estará de visita en Uruguay para brindar dos conferencias. El especialista en teoría de cuerdas, física de partículas y gravitación cuántica se presentará en el Media Lab de la diaria (Treinta y Tres 1479) el miércoles 5 de diciembre a las 19.00 para dar una conferencia que acerque al público en general –científicos incluidos– a las ideas de Albert Einstein, quien con su Teoría de la Relatividad General cambió la física y la forma en que concebimos el Universo.

Como dicen los autores en el libro, Einstein fue sin dudas el científico más popular del siglo XX, pero su fama “contrasta tristemente con la distancia que sus fabulosas idean han tomado con el público”. Con lenguaje ameno y sencillo, el físico argentino, radicado hace años en España, logra en el libro que el lector no especializado comprenda no sólo las revolucionarias ideas de Einstein, sino también la belleza de sus soluciones, el camino arduo para concebirlas, y hasta los errores que no faltaron en la vida del genio. La charla es abierta a todo público.