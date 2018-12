“La institucionalidad hoy tiene algunos baches, ya que estaba pautado que el Gabinete Ministerial de Innovación definiera políticas, un organismo como el Conicyt asesorara, y que la ANII fuera el ejecutor. A partir de que el Gabinete no está funcionando como tal, se plantea la paradoja de que, en algunas ocasiones, la ANII está tomando también espacios de definición de políticas, al tiempo que no se sabe a quién está asesorando el Conicyt , ya que no hay una figura clara que defina las políticas de ciencia y tecnología”. Miguel Sierra, director del Conicyt, noviembre de 2018.