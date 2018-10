L’Oréal y Unesco premiaron proyecto liderado por investigadora de la Facultad de Química

Mientras el foco de atención está en los Nobel, en nuestro país se dio a conocer la ganadora de uno de los premios a los que los científicos locales aspiran año a año. Se trata del premio L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia, que en esta ocasión fue para Sonia Rodríguez, docente e investigadora del área de microbiología del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Su proyecto de investigación, titulado “Biocatálisis aplicada a la síntesis de radiotrazadores de utilidad en tomografía de emisión de positrones (PET)”, resultó seleccionado entre 13 postulaciones en base a “su excelencia académica y su posibilidad de aporte a la solución de problemas nacionales”.

“Ganar este premio fue una alegría enorme por un doble motivo”, contó la flamante ganadora a la diaria. “Por un lado la alegría por el reconocimiento en sí a una idea que estamos tratando de llevar adelante, y por otro lado porque el aporte que hacen L’Oréal y Unesco ayuda a continuar con el proyecto de investigación”, agregó. El premio, que en Uruguay cuenta con el apoyo de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, consta de 20.000 dólares y será entregado en una ceremonia que se realizará el 22 de noviembre.

Innovando

Con respecto al contenido del proyecto premiado, Rodríguez explicó: “Nosotros trabajamos en el área de biocatálisis, es decir, buscamos utilizar microorganismos o enzimas para producir reacciones químicas. Por ejemplo, buscamos sustituir procesos que tradicionalmente se hacían con metales y solventes mediante procesos acuosos y con reactivos biológicos”. Es en ese marco que están trabajando “en un par de posibles aplicaciones de enzimas a la síntesis de dos compuestos que utiliza el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular [CUDIM] para sus ensayos de tomografía de emisión de positrones. En uno de los casos es un compuesto que está en proceso de evaluación para la detección de cáncer de próstata particularmente agresivo y en el otro caso se trata de un compuesto que se está utilizando para el diagnóstico del mal de Alzheimer”.

La investigadora cree que el aporte que puede realizar el grupo de investigación que lidera puede ser muy importante “teniendo en cuenta lo que significa el CUDIM, centro que emplea una técnica que antes no existía en nuestro país y que era de muy difícil acceso, de muy alto costo”, relata, y cuenta que para realizarse este tipo de exámenes antes la gente tenía que ir a Buenos Aires o a San Pablo. “La existencia del CUDIM abrió puertas, no sólo al permitir el acceso a la población a este tipo de estudios complejos sino en particular mediante el desarrollo de un laboratorio de investigación en el propio CUDIM y la posibilidad de desarrollar fármacos y de diseñar nuevos estudios que en algunos casos no se hacen en otras partes del mundo”. Para la investigadora premiada, esos diseños y desarrollos no se llevan a cabo en todos los centros que cuentan con un PET, por lo que les dio “mucho espacio para hacer propuestas de desarrollo de investigación”.

“El fármaco que para el tratamiento del cáncer de próstata fue la tesis de doctorado de Florencia Zoppolo, dirigida por el doctor Eduardo Savio, es realmente una propuesta muy innovadora. Nosotros ahora vamos a acompañar eso con el desarrollo de un proceso de síntesis enzimática adecuado para obtener la molécula específica que se precisa para poder tener la autorización para realizar ensayos clínicos”.

Según se explica en un comunicado publicado en el sitio web de la Facultad de Química, “el reconocimiento, cuya convocatoria se centró en proyectos de investigación en ciencias de la vida o ciencias de la materia, distingue a científicas uruguayas cuyas investigaciones contribuyan al progreso del conocimiento científico y beneficio para la sociedad”. Para participar, tales proyectos debían estar liderados por una mujer “con destacada trayectoria en su disciplina y que cuente con un grupo de investigación consolidado”. Rodríguez lidera un equipo integrado por investigadores de la Facultad de Química y el CUDIM, entre ellos Eduardo Savio, Williams Porcal, Pablo Buccino, Florencia Zoppolo, César Iglesias, Paola Panizza, Ariel Tijman, Diego Umpiérrez, Agustín Castilla y Gabriela Irazoqui. Según contó Sonia Rodríguez, la investigación que comenzó en marzo del año pasado continuará por dos años más; el premio es entonces un espaldarazo para la investigación concreta, así como para ayudar a visibilizar que con mujeres haciendo ciencia no hay país pequeño.