Charlas de colección

Desde la inauguración, el 18 de julio, de parte de su nueva sede, el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) parece estar encantado de haber retomado, tras décadas de un exilio forzoso, el contacto con el público. Calculan que el Fin de Semana del Patrimonio 9.700 personas visitaron las salas del museo que se encuentran en la ex cárcel de Miguelete, junto al Espacio de Arte Contemporáneo.

Pero los museos de ciencia no son sólo lugares para que la gente visite y se maraville con las piezas y el asesoramiento de los guías –que en el caso del MNHN están sobrecalificados, ya que son biólogos e investigadores–, sino que parte de su cometido es la divulgación. Con ese objetivo en mente, la institución lanzó ayer un ciclo de charlas a cargo de su plantel de investigadores, en el que se referirán tanto al valor de las distintas colecciones como a las investigaciones que llevan a cabo. “Este ciclo tiene por objetivo introducir a la ciudadanía en el conocimiento del acervo de la primera institución científica del país, así como conocer las actividades de investigación contadas por quienes las llevan adelante”, sostiene la convocatoria. “Las actividades realizadas en el MNHN aportan significativamente al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura, a la democratización del conocimiento y a la recreación”, afirman, y no hace falta apelar a la desidia que llevó a la penosa destrucción del Museo Nacional de Río de Janeiro para que se comprenda que no hay mejor defensa para el acervo de un museo que un público y una sociedad que valoran lo que allí se hace.

Ayer el encargado de dar el puntapié inicial al ciclo de conferencias fue el director del MNHN, Javier González, feliz de tener abiertas las puertas al público, y tuvo lugar la primer charla, que versó sobre la colección de botánica y estuvo a cargo del investigador Manuel García. La entrada es libre y gratuita, y aquellos que concurran a cinco o más charlas –que estarán dirigidas a un público de todas las edades– recibirán un certificado de asistencia.